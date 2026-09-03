«Любите Родину»: ветеран Великой Отечественной войны дал совет псковичам

22:24, 03 сентября 2026, ПАИ

3 сентября весь мир отмечает день окончания Второй мировой войны. В Псковской области чтят и помнят героев, которые приближали победу. В боях на Дальнем Востоке советские воины проявили мужество, стойкость и беззаветную верность долгу. Среди них был и Василий Маскальёнов. С ветераном пообщался корреспондент телеканала «Первый Псковский».

«Папа пришёл после мировой войны раненный в глаз. И он мне рассказал про войну. Я много взял из этого на всю жизнь и так же воевал, как и папа. Ребятки, любите, цените, защищайте Родину. Мы были таким же, как и вы. Все вместе победили врага», – сказал ветеран Великой Отечественной войны Василий Маскальёнов.

В свои 99 лет он не поступился взглядами, остался верен Родине и решился на переезд из Латвии в Россию. Здесь, по словам его родственников, он чувствует себя спокойно, как дома.

Напомним, Советско-японская война длилась 24 дня и закончилась подписанием акта о капитуляции Японии. Безвозвратные потери Красной армии составили около 12 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что митинг, посвящённый Дню солидарности в борьбе с терроризмом, состоялся в сквере около Дома офицеров в Пскове сегодня, 3 сентября.