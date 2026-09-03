Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 40 именитых гостей соберёт в Пскове библиотечный фестиваль «Книжная яблоня»

С 23 по 27 сентября Централизованная библиотечная система Пскова при поддержке управления культуры и управления образования администрации города в девятый раз будет проводить ежегодный фестиваль «Книжная яблоня». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Изображение предоставлено организаторами

В этом году псковский фестиваль «Книжная яблоня» выиграл грант Президентского фонда культурных инициатив, благодаря чему организаторам удалось пригласить в Псков как никогда много прославленных писателей, книжных иллюстраторов и издателей. На «Книжную яблоню» в Псков также приедут известные музыканты, актёры, профессиональные путешественники, журналисты, режиссёры, сценаристы, научные просветители, культурологи, искусствоведы и художники, поскольку в этот раз псковские библиотекари будут вовлекать подрастающее поколение в чтение с помощью театра, музыки, изобразительного искусства и мультипликации.

Почётным гостем торжественной церемонии открытия IX фестиваля «Книжная яблоня» 23 сентября станет поэт, писатель, творческий путешественник и меценат Сергей Бурыкин. Он приедет, чтобы передать в дар Псковской историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва личную коллекцию артефактов, связанных с именем Софьи Ковалевской. Это редкие книги, винтажные открытки и другие ценные предметы, найденные им в антикварных магазинах и купленные на аукционах. Теперь они займут почётное место в витрине библиотеки, которая будет посвящена нашей знаменитой на весь мир землячке.

Культурно-просветительский проект Сергея Бурыкина «Все дороги ведут к РИфМу» также будет представлен на фестивале «Книжная яблоня» (все желающие смогут пообщаться с меценатом лично на книжной ярмарке в историко-краеведческой библиотеке на площади Ленина).

В дни фестиваля в Пскове будет работать традиционная книжная выставка-ярмарка с участием ведущих издательств и книготорговых организаций, которые поддерживают издания для детей и юношества, а также пройдут мероприятия, посвящённые пяти интерактивным направлениям искусства: театру, музыке, мультипликации, изобразительному искусству и музейному делу.

В программе фестиваля творческие встречи с ведущими современными детскими писателями, презентации новых книг, выставки, просмотры и обсуждение фильмов, мастер-классы по созданию книжных иллюстраций, книжек-малышек, комиксов и мультфильмов, по сценической речи и актёрскому мастерству, по написанию сценариев и саундтреков, по китайской каллиграфии, по превращению своего дома в музей, а книг – в спектакли, а также интерактивные игровые программы, концерты, кейс-сессии, паблик-токи, лекции и круглые столы по продвижению чтения в детской и подростковой среде для специалистов.

Самые интересные события фестиваля будут транслироваться онлайн, чтобы в них могли поучаствовать жители других регионов России.

Ранее сообщалось, что псковские библиотекари поучаствовали во всероссийском забеге под эгидой Росатома.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






04 сентября 2026

Работу по сохранению фольклорных традиций в Усвятском районе оценил Михаил Ведерников
03 сентября 2026

Михаил Ведерников – о наследии Ольги Сергеевой: Её уникальный голос стал символом русской культуры
03 сентября 2026

Опубликована программа фестиваля «Территория детства» в Пскове
03 сентября 2026

«Любите Родину»: ветеран Великой Отечественной войны дал совет псковичам
03 сентября 2026

В псковском СИЗО состоялся урок памяти, посвящённый трагедии в Беслане
03 сентября 2026

В Пустошкинском районе лисица охотится на мышей и исследует фотоловушку
03 сентября 2026

Более 40 именитых гостей соберёт в Пскове библиотечный фестиваль «Книжная яблоня»
03 сентября 2026

Алексей Наумец и Александр Козловский пообщались с жителями Себежского округа

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...