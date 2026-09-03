В Пустошкинском районе лисица охотится на мышей и исследует фотоловушку
В Пустошкинском районе лисица регулярно наведывается на участок местного жителя. Путешественник и блогер Гарри Невельский поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте» необычными кадрами, сделанными фотоловушкой.
«Вот такого красавца лиса засняла камера на моём участке в деревне. Приходит почти каждую ночь мышей ловить», – рассказал Гарри Невельский.
Ранее любопытный хорёк попал в объектив фотоловушки в Полистовском заповеднике, а также рысь и лоси.
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