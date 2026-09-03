В Пустошкинском районе лисица охотится на мышей и исследует фотоловушку

21:43, 03 сентября 2026, ПАИ

В Пустошкинском районе лисица регулярно наведывается на участок местного жителя. Путешественник и блогер Гарри Невельский поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте» необычными кадрами, сделанными фотоловушкой.

«Вот такого красавца лиса засняла камера на моём участке в деревне. Приходит почти каждую ночь мышей ловить», – рассказал Гарри Невельский.