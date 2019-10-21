Полимерно-битумный вяжущий компонент будут производить в «Моглино»

17:13, 21 октября 2019, ПАИ

В особой экономической зоне «Моглино» будут построен завод ООО «ЕВРОБИТ» по производству полимерно-битумного вяжущего компонента. Соглашение о намерениях осуществления промышленно-производственной деятельности 21 октября подписали и. о. генерального директора ОЭЗ ППТ «Моглино» Андрей Яковлев и генеральный директор ООО «ЕВРОБИТ» Екатерина Кретова. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания наблюдательного совета ОЭЗ, на котором был рассмотрен и одобрен инвестиционный проект ООО «ЕВРОБИТ».

Екатерина Кретова отметила, что используемые в настоящее время при строительстве и ремонте дорог битумы не отвечают нынешним требованиям, ООО «ЕВРОБИТ» планирует выпускать полимерно-битумное вяжущее нового поколения, высокой эластичности, устойчивости к высоким и низким температурам, соответствующее ГОСТам и евростандартам. «Его химические и физические свойства позволяют продлять срок службы дороги в 1,5-2 раза», - подчеркнула докладчица.

Она заметила, что сейчас Россия не является лидером по производству битумов, впереди идут Аляска, Германия, Польша.

По плану инвестора, для открытия предприятия необходим участок площадью 2 гектара, запуск завода предполагается во втором квартале 2020 года. Общий объём инвестиций составит 228 млн 662 тысяч 500 рублей, это средства учредителя предприятия. На заводе будут открыты 34 рабочих места, в основном, - это водители.

Ориентироваться компания намерена на внутренний рынок. «Мы планируем обеспечить своей продукцией компании региона, Северо-Запада», - рассказала Екатерина Кретова и добавила, что в перспективе поставки будут в страны Прибалтики. В процессе обсуждения проекта отмечалось, что основными клиентами предприятия будут частные компании, участвующие в госзакупках, в том числе, по ремонту дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Андрей Яковлев отметил, что «Моглино» готово обеспечить ООО «ЕВРОБИТ» необходимым земельным участком, отвечающим требованиям и по санитарным зонам, и по инфраструктуре.

Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева уточнила, к какому классу опасности будет относиться производство. Ей ответили, что к третьему.

Также вице-губернатор спросила о дате выхода завода на полную мощность. Инвестор рассчитывает, что это произойдёт в 2023 году.

Нинель Салагаева предложила Екатерине Кретовой рассмотреть вопрос транспортировки продукции завода не только автомобильным транспортом, но и железнодорожным, поскольку такая возможность в «Моглино» есть.