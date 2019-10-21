Развивать сотрудничество с Австрией намерены власти Псковской области

18:30, 21 октября 2019, ПАИ

О развитии сотрудничества между Австрией и Псковской областью шла речь на состоявшейся в администрации региона встрече заместителя губернатора Нинель Салагаевой и чрезвычайного и полномочного посла Австрийской Республики в России Йоханнеса Айгнера. В качестве перспективных направлений были определены экономика, сельское хозяйство и туризм, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Нинель Салагаева рассказала гостю об инвестиционных возможностях ОЭЗ «Моглино», о преференциях для её резидентов. Особое внимание она обратила на всестороннее сопровождение в реализации проектов, которое получают инвесторы со стороны властей Псковской области.

Заместитель главы региона заявила о заинтересованности в развитии отношений между Австрией и Псковской областью в сфере молочного животноводства. Она отметила, что сейчас в регионе работают современные молочные фермы, готовится специализированная программа по поддержке этой сферы, которая рассчитана на пять лет. Йоханнес Айгнер выразил готовность развивать сотрудничество в этом направлении.

Кроме того, участники встречи обсудили организацию бизнес-миссий для налаживания более тесных связей между псковскими промышленниками и австрийскими партнёрами.

После встречи Йоханнес Айгнер отправился в Дом Лавриновского, где недавно завершился ремонт и располагается Дворец бракосочетания. Это здание связно с семьёй нынешнего президента Австрии Александра Ван дер Беллена, дед и полный тёзка которого в 1917 году был губернским комиссаром Временного правительства в Пскове.

В Доме Лавриновского гостю представили книгу «Ван дер Беллен. История семьи», которую на основе архивных материалов создал руководитель Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин. Издание рассказывает о генеалогическом древе Ван дер Белленов.

Также в планах посла значится посещение образовательных учреждений для детей с особенностями развития, которым много лет помогает австрийская благотворительная ассоциация «Маленькие сердца».