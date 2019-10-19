Хлев с животными загорелся в Псковском районе из-за короткого замыкания

09:07, 22 октября 2019, ПАИ

21 октября в 15:10 в Псковском районе в деревне Песчанка произошел пожар в хлеву. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, огонь уничтожил кровлю, строение выгорело изнутри. Погибли 2 коровы и 3 козы. Причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки.

В этот же день в 16:28 в Невеле на улице Слепенко в жилом доме в кухне обгорело потолочное перекрытие, помещение было закопчено. Причиной пожара названо короткое замыкание электропроводки в люстре. Сотрудники МЧС спасли от огня три соседних жилых дома.