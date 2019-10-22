Владельцы частных домохозяйств в Псковской области активизировали взаимодействие с регоператором по ТКО

18:15, 22 октября 2019, ПАИ

Владельцы частных домохозяйств в Псковской области активизировали взаимодействие с региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами – ООО «Экопром». Как рассказал директор компании Сергей Пайст в эфире ПАИ-live 22 октября, псковичи активно устанавливают индивидуальные контейнеры и баки, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Бак в частном доме, на мой взгляд, наиболее удобная форма, - отметил Сергей Пайст. - Причем ёмкости для складирования отходов отходообразователь приобретает самостоятельно после заключения индивидуального договора. В компании при необходимости все объяснят».

Он также добавил, что регоператор совместно с органами местного самоуправления занимается установкой контейнерных площадок. Сергей Пайст особо отметил работу городской администрации в Пскове, в Невеле, а также в ряде волостей. «Просто слов нет, люди молодцы, и органы местного самоуправления молодцы», - сказал директор «Экопрома».