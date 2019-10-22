Открытый фестиваль по брейкингу «Pskov Cypher» пройдет в Пскове 27 октября
Открытый фестиваль по брейкингу «Pskov Cypher» состоится в центральном атриуме ТРК «Акваполис» в Пскове 27 октября, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.
Участники фестиваля в возрасте до 18 лет смогут продемонстрировать свои навыки в пяти номинациях. Предполагается, что будут не только индивидуальные зачеты участников, но и командные. Победители в индивидуальном зачете получат грамоты и призы от спонсоров, а в командном - будут ещё и денежные призы.
Начало мероприятия в 14:00. Вход свободный.