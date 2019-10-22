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Общество

Открытый фестиваль по брейкингу «Pskov Cypher» пройдет в Пскове 27 октября

Открытый фестиваль по брейкингу «Pskov Cypher» состоится в центральном атриуме ТРК «Акваполис» в Пскове 27 октября, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

Участники фестиваля в возрасте до 18 лет смогут продемонстрировать свои навыки в пяти номинациях. Предполагается, что будут не только индивидуальные зачеты участников, но и командные. Победители в индивидуальном зачете получат грамоты и призы от спонсоров, а в командном  - будут ещё и денежные призы. 

Начало мероприятия в 14:00. Вход свободный.

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