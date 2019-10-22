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Общество

Псков вошел в топ-20 самых красивых городов России для путешествий осенью

Псков вошел в топ-20 самых красивых городов России для путешествий осенью, который составил туристический портал ТурСтат. 

В числе десяти самых привлекательных городов оказались Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Великий Новгород, Владивосток и Екатеринбург. В первую двадцатку попали Псков, Иркутск, Ялта, Сочи, Севастополь, Вологда, Ярославль, Кострома, Рязань, Сергиев Посад и Красноярск.

За Псков как за самый красивый и интересный город для осеннего посещения отдали свои голоса 2% участников интернет-опроса по соответствующей теме. Такое же количество респондентов выбрали Вологду, Кострому, Севастополь и Сергиев Посад. Лидером топа оказался Санкт-Петербург – за него проголосовали 25% путешественников, на втором месте Калининград – 10%, на третьем Казань и Нижний Новгород – по 8%. За Москву отдали голоса 7% опрошенных, за Краснодар - 6%, за Ростов-на-Дону и Владивосток - по 4%, за Екатеринбург и Великий Новгород - по 3%, за Иркутск, Ялту, Сочи, и Ярославль - по 2,5%, за Красноярск и Рязань - по 1%.

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