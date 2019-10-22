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Экономика

Правительство РФ согласовало финансовую поддержку Псковской области на 2020 год

Правительство РФ согласовало финансовую поддержку Псковской области на 2020 год. «Для тех регионов, которым требуется поддержка, предлагается установить уровень софинансирования на отметке 99 процентов. Все те моменты, которые регионы должны финансировать из своих средств, в том числе и проектно-сметная документация, будут включены в объём трансфертов, которые придут из федерального бюджета», - заявил министр финансов Антон Силуанов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что такое софинансирование необходимо как мера для сокращения разрыва в бюджетной обеспеченности регионов, так как многие субъекты не могут участвовать в реализации федеральных программ и выполнять социально-экономические обязательства.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев согласовал 10 регионов, которые получат дополнительную бюджетную поддержку. Помимо Псковской области, в список вошли Адыгея, Карелия, Алтай, Марий Эл, Тыва, Калмыкия, Чувашия, Алтайский край и Курганская область.

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