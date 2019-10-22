Михаил Ведерников вручил сертификаты на предоставление грантов псковским общественникам

17:26, 22 октября 2019, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников вручил 27 победителям региональных конкурсов социально ориентированных некоммерческих организаций сертификаты на предоставление грантов. Церемония прошла в проектном офисе «Команда 2019» в Пскове 22 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Полезно и для меня, и для нас обменяться информацией о том, как реализуются проекты, какие есть сложности», — отметил Михаил Ведерников и поблагодарил собравшихся за работу, которую они проводят.

«Нас иногда критикуют за чрезмерную поддержку некоммерческого сектора, — сказал он. — Пусть критикуют: собака лает, караван идет. Я считаю, что делать это нужно обязательно».

Глава региона заверил, в бюджете на 2020-й год финансовая поддержка НКО уже заложена. «Важно, что есть такие люди как вы, которые не обращают внимание на сложности, находят время, чтобы своим большим сердцем поделиться и не только с людьми, но и с нашими меньшими братьям», — отметил Михаил Ведерников.

По словам губернатора, работа некоммерческого сектора затрагивает самые разные сферы: и спорт, и творчество, и патриотизм. «Активно ведется работа с людьми «серебряного возраста» — это особенно приятно», — добавил он.

Михаил Ведерников рассказал, что средняя сумма сертификатов — 200-250 тысяч рублей. «В масштабах области, может, это и немного, но в районах, в населенном пункте, для тех, кто занимается определенным направлением — это ощутимые деньги, на которые жизнь можно сделать интереснее, здоровее, лучше», — сказал он и выразил уверенность, что чем больше таких людей будет повсеместно, тем легче региону будет развиваться.

«Если в 2017-2018 годах по линии президентских грантов мы получали 30-35 млн рублей, то уже в этом году эта сумма составляет 50 млн рублей. Мы бы хотели эту сумму довести до 100 млн рублей», — подчеркнул губернатор.

Руководитель Управления общественных проектов и молодежной политики администрации региона Наталья Плявинская отметила, что обладателей региональных и президентских грантов собрали в проектном офисе «Команды 2018» для того, чтобы они оценили эту площадку, и чтобы именно она стала центром совместной деятельности. По ее словам, присутствующие на мероприятии могут чувствовать себя в проектном офисе как дома и пользоваться ресурсами этой площадки. «Как это сделать - мы вам расскажем в рабочем порядке», — сказала она.

Наталья Плявинская отметила, что весенний форум «Содействие», с которого «всё началось в этом году», не был разовым мероприятием, и на этом общение с НКО не закончилось. Она призвала псковские НКО активно взаимодействовать друг с другом и помогать какими-либо способами, потому что «любой проект можно улучшить, усилив, например, информационную поддержку». «Всё, что вы делаете очень ценно, ценно для ваших благополучателей и для региона в целом», - подчеркнула руководитель Управления.

«Нашу с вами работу оценила Общественная палата РФ. Комиссия, которая занимается развитием некоммерческого сектора в стране, оценила произошедшие в регионе изменения и дала им высокую оценку», — добавила она.

В числе победителей: заведующая выставочным залом регионального отделения Союза художников России Марина Авдалян, руководитель областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Марина Борисенкова, руководитель Псковского Красного Креста Петр Василевский, руководитель поисковой общественной организации «След «Пантеры» Геннадий Корольков, председатель региональной общественной организации «Зоозащит» Вера Короткова, руководитель союза мотоциклистов Псковской области «Ночные волки - Псков» Александр Корушкин, руководитель АНО «Патриот» Анна Логинова, руководитель печорской районной общественной организации «Этнокультурное общество народа сето» Хелью Маяк, руководитель Центра развития кадрового потенциала Дмитрий Лобарев, руководитель областного отделения Федерации КУДО России Илья Кучеров, руководитель регионального отделения Российского детского фонда Юрий Сорокин, заместитель руководителя региональной общественной молодёжной организации «Мост» Ульяна Самсонова и другие.