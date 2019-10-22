Псковичей призывают сообщать о незаконных рубках леса в региональную диспетчерскую службу

22:12, 22 октября 2019, ПАИ

О нарушениях лесного законодательства в Псковской области можно сообщать в региональную диспетчерскую службу комитета по природным ресурсам и экологии по телефону: 8 (800) 100-14-84. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, звонки принимаются круглосуточно.

Функционал региональной диспетчерской службы расширен в рамках исполнения поручения губернатора Михаила Ведерникова, касающегося противодействию незаконным вырубкам леса на землях сельскохозяйственного назначения. Информацию о незаконных рубках, пожарах или несанкционированных свалках также можно сообщать на федеральную «горячую линию»: 8 (800) 100-94-00.

Оперативная информация о пожарах или незаконных действиях в лесах обрабатывается операторами и передается в соответствующие инстанции. Операторы «горячей линии» также консультируют граждан о безопасном пребывании в лесах. За 10 месяцев зафиксировано более 120 таких звонков.

Псковичи могут обращаться по вопросам лесопользования и к представителям лесничеств. Список телефонов здесь>>>