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Общество

Тестирование системы онлайн-поступления в вузы России начнут в 2020 году

Тестирование суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» (комплекса цифровых госуслуг), разрабатываемого в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», начнется в 2020 году. Как пишет ТАСС со ссылкой на Министерство науки и высшего образования, проект позволит абитуриентами в режиме онлайн подать документы на поступление в университет, а специальный встроенный помощник оценит их шансы на поступление.

«В процессе поступления посредством суперсервиса будут предоставлены встроенные помощники, позволяющие оценить шансы на поступление и получить полный перечень подходящих образовательных организаций высшего образования», - отметили в ведомстве.

Отмечается, что внедрение такого сервиса приведет к сокращению временных и транспортных затрат абитуриентов, обеспечит возможность отслеживать в едином рейтинге конкурсную ситуацию, а также получать полную информацию по проходным баллам прошлого учебного года.

Тестирование механизмов сервиса пройдет в рамках приемной кампании на 2020-2021 учебный год, для этого отобрано 52 вуза.  Суперсервис позволит абитуриентам подавать документы с помощью Единого портала государственных услуг.

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