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Общество

Facebook расследует утечку данных в Instagram

Компания Facebook начала расследование в связи с крупной утечкой данных пользователей принадлежащей ей социальной сети Instagram, пишет РИА Новости.

Мошенники выставили на продажу за 2,8 биткоина (22 тысячи долларов) базу данных из 20 миллионов аккаунтов, из них 20 тысяч записей оказались в открытом доступе (ники пользователей, описания профилей, электронные почты и мобильные телефоны).

В Facebook считают, что доступ к персональной информации не был получен. Компания продолжит работу по обнаружению и прекращению скрапинга (сбора данных) своего сервиса для обеспечения информационной безопасности.

Отмечается, что Роскомнадзор не получал жалоб от российских пользователей Instagram в связи с утечкой, но заявил, что изучает ситуацию и при необходимости готов принять меры.

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