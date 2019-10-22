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Общество

Вопросы российско-белорусской интеграции обсудит Дмитрий Медведев с Сергеем Румасом

Вопросы российско-белорусской интеграции планирует обсудить председатель правительства России Дмитрий Медведев на встрече с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом, пишет ТАСС.

«Я очень рад, Сергей Николаевич, вас видеть. Спасибо, что приехали на «Открытые инновации». Надеюсь, что вам интересно посмотреть «Сколково», поучаствовать. Это неплохая возможность «сверить часы» по нашим двусторонним отношениям, по нашим интеграционным проектам. Давайте этим займемся», - приводит издание слова премьер-министра.

В ответ Сергей Румас признал, что технопарк впечатляет. «Я думаю, что у «Сколково» большое будущее», - сказал он. «Надеюсь и вас [Белоруссию] в том или ином качестве здесь увидеть», - заключил Дмитрий Медведев.

Форум «Открытые инновации» проходит c 21 по 23 октября в формате трех тематических дней на площадке технопарка «Сколково».

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