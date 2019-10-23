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Общество

Водители из Челябинской и Ленинградской областей попали в ДТП на псковских дорогах

Водители из Челябинской и Ленинградской областей попали в ДТП на псковских дорогах, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

22 октября в 19:55 на 54-м километре автодороги Толкачево — Себеж — Заситино в Себежском районе 31-летний водитель Nissan Primera из Челябинской области не справился с управлением на закругленном участке дороги. Иномарка съехала в кювет и опрокинулась. Водителя госпитализировали с травмами головы и лица. У него взяли анализ на химико-токсикологическое исследование, материал проверки находится в ГИБДД.

В тот же день в 11:05 на 342-м километре автодороги Санкт-Петербург — Невель в Островском районе 51-летний водитель Mercedes-Benz С-200 из Гатчинского района Ленинградской области не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате Mercedes столкнулся с LADA Granta, за рулем которой находился 59-летний пенсионер из Острова.

Водителя LADA Granta отправили на стационарное лечение с переломами ребер, а его 57-летней пассажирке, получившей ушибы, госпитализация не потребовалась. Водитель Mercedes-Benz, находившийся в трезвом состоянии, получил ушиб лица, ему медицинская помощь не потребовалась, как и 51-летней пассажирке иномарки.

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