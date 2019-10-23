0
12:42
Время продажи алкоголя увеличивается в Псковской области
11:58
ФОТОФАКТ: Дорожную разметку нанесли на дамбе в Пскове
11:03
350 жителей Псковской области отправили заявки на конкурс «Лидеры России - 2020»
21:44
В Псковской области приступили к организации единой системы питания в школьных столовых
20:47
Около 200 бойцов примут участие в региональном чемпионате по кудо в Пскове
19:30
Сотрудничество в сфере культуры и экономики обсудили власти Псковской области с генконсулом Франции в Санкт-Петербурге
18:33
Все о сборе мусора в Псковской области: ПАИ-live с Сергеем Пайстом
Еще новости
Общество

Трое браконьеров задержаны за незаконный отстрел косуль в Псковской области

22 октября на территории общедоступных охотничьих угодий Пыталовского района в 1,6 километрах от деревни Пузырево сотрудники ДПС задержали троих граждан, перевозивших мясо двух особей европейской косули без разрешений на добычу охотничьих ресурсов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по природным ресурсам и экологии, у задержанных нашли незачехленное заряженное охотничье огнестрельное оружие.

Размер ущерба, причиненного в результате незаконной добычи, составляет 240 тысяч рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 258 УК РФ (незаконная охота).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Время продажи алкоголя увеличивается в Псковской области
23 октября 2019
Время продажи алкоголя увеличивается в Псковской области
ФОТОФАКТ: Дорожную разметку нанесли на дамбе в Пскове
23 октября 2019
ФОТОФАКТ: Дорожную разметку нанесли на дамбе в Пскове
350 жителей Псковской области отправили заявки на конкурс «Лидеры России - 2020»
23 октября 2019
350 жителей Псковской области отправили заявки на конкурс «Лидеры России - 2020»
В Псковской области приступили к организации единой системы питания в школьных столовых
22 октября 2019
В Псковской области приступили к организации единой системы питания в школьных столовых
Около 200 бойцов примут участие в региональном чемпионате по кудо в Пскове
22 октября 2019
Около 200 бойцов примут участие в региональном чемпионате по кудо в Пскове
Сотрудничество в сфере культуры и экономики обсудили власти Псковской области с генконсулом Франции в Санкт-Петербурге
22 октября 2019
Сотрудничество в сфере культуры и экономики обсудили власти Псковской области с генконсулом Франции в Санкт-Петербурге
Все о сборе мусора в Псковской области: ПАИ-live с Сергеем Пайстом
22 октября 2019
Все о сборе мусора в Псковской области: ПАИ-live с Сергеем Пайстом
Команда проекта «Модная революция» выдвинута на «Народное признание»
22 октября 2019
Команда проекта «Модная революция» выдвинута на «Народное признание»

Идет загрузка...