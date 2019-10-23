Трое браконьеров задержаны за незаконный отстрел косуль в Псковской области

10:02, 23 октября 2019, ПАИ

22 октября на территории общедоступных охотничьих угодий Пыталовского района в 1,6 километрах от деревни Пузырево сотрудники ДПС задержали троих граждан, перевозивших мясо двух особей европейской косули без разрешений на добычу охотничьих ресурсов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по природным ресурсам и экологии, у задержанных нашли незачехленное заряженное охотничье огнестрельное оружие.

Размер ущерба, причиненного в результате незаконной добычи, составляет 240 тысяч рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 258 УК РФ (незаконная охота).