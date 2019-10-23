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Общество

Станцию очистки питьевой воды строят в Псковском районе

В деревне Череха Псковского района ведутся работы по строительству станции очистки питьевой воды. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.

Подрядчик уже спилил деревья для расчистки строительной площадки и вырыл котлован для закладки фундамента. В настоящее время подрядная организация ведёт бетонные работы для устройства фундамента под установку резервуаров для очистки воды. Этот этап будет завершен к концу октября.

Все строительные работы планируется закончить до конца этого года. Введение в эксплуатацию данного объекта позволит обеспечить чистой питьевой водой более 2 тысяч жителей деревни Череха.

Работы финансируются в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия — Эстония» на период 2014 — 2020 годов по проекту «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера – 2». На строительство станции очистки питьевой воды направлены более 43 млн рублей.

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