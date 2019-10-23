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Политика

Территориальные избирательные комиссии Псковской области могут стать юридическими лицами

Псковское областное Собрание на ближайшей сессии рассмотрит законопроект о наделении территориальных избирательных комиссий статусом юридического лица и переведении их председателей на штатную основу. Инициативу разработала Избирательная комиссия Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Сейчас в Псковской области действуют 26 ТИКов, 10 из них являются юридическими лицами. Их председатели не работают на постоянной основе, в отличие от других субъектов Северо-Западного федерального округа. Такая ситуация сложилась только в двух регионах СЗФО. 

Авторы законопроекта объяснили необходимость изменений тем, что избирательные процессы с каждым годом усложняются, функции и задачи ТИКов увеличиваются. Более того, в Псковской области нет избирательных комиссий муниципальных образований, городских округов и поселений, поэтому ТИКи совмещают их полномочия.

Решение о разработке законопроекта приняла рабочая группа при администрации президента РФ по вопросам совершенствования избирательного законодательства и процесса. Также учтены рекомендации ЦИК России о переводе председателей территориальных избирательных комиссий на постоянную (штатную) основу.

Инициативу псковского избиркома обсудят на заседании комитета ПОС по законодательству и местному самоуправлению. Затем документ рассмотрят на очередной сессии Псковского областного Собрания.

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