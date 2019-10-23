До конца октября Михаил Ведерников поручил скорректировать «дорожную карту» по развитию техпредпринимательства

12:23, 23 октября 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил до конца октября скорректировать «дорожную карту» по развитию технологического предпринимательства, обобщив все предложения рабочей группы по подготовке этого документа. После чего «дорожная карта» будет представлена на заседании рабочей группы «Малое и среднее предпринимательство» Государственного Совета Российской Федерации, где Михаил Ведерников возглавляет подгруппу «Технологическое предпринимательство». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Поручение губернатор дал на совещании по вопросам развития технологического предпринимательства, которое было посвящено детальному анализу предложений для включения в «дорожную карту». Речь идёт о первоочередных задачах по четырем основным направлениям: финансовая поддержка, совершенствование нормативно-правового регулирования, инфраструктуры поддержки и механизмов развития техпредпринимательства.

Одна из мер совершенствования инфраструктуры поддержки технологического предпринимательства – создание в регионах центров компетенций, которые займутся выявлением инвестиционных ниш в промышленных кластерах и приоритетных отраслях промышленности. Также в их функционал будет входить создание единой интернет-площадки технологических идей и технологических продуктов для бизнеса, открытие цифровых центров прототипирования, муниципальной сети центров молодежного инновационного творчества с учетом территориальных особенностей регионов, организация работы Российского центра открытых инноваций «Инноскоп» и ещё ряд направлений.

Врио ректора Псковского государственного университета Наталья Ильина внесла свои предложения, основываясь на опыте работы проектного офиса ПсковГУ, который также действует как аналитический центр для сбора и анализа предложений и инициатив, направленных на развитие техпредпринимательства.

Генеральный директор ООО «Полипласт» Андрей Константинов предложил наиболее полно использовать инновационные наработки технологических компаний для отраслей дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства.

Участники совещания также обсудили влияние первоочередных мер в «дорожной карте» на положения, прописанные в указе президента РФ, и показатели национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Наука», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт».