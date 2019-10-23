0
12:42
Время продажи алкоголя увеличивается в Псковской области
11:58
ФОТОФАКТ: Дорожную разметку нанесли на дамбе в Пскове
11:03
350 жителей Псковской области отправили заявки на конкурс «Лидеры России - 2020»
21:44
В Псковской области приступили к организации единой системы питания в школьных столовых
20:47
Около 200 бойцов примут участие в региональном чемпионате по кудо в Пскове
19:30
Сотрудничество в сфере культуры и экономики обсудили власти Псковской области с генконсулом Франции в Санкт-Петербурге
18:33
Все о сборе мусора в Псковской области: ПАИ-live с Сергеем Пайстом
Еще новости
Общество

До конца октября Михаил Ведерников поручил скорректировать «дорожную карту» по развитию техпредпринимательства

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил до конца октября скорректировать «дорожную карту» по развитию технологического предпринимательства, обобщив все предложения рабочей группы по подготовке этого документа. После чего «дорожная карта» будет представлена на заседании рабочей группы «Малое и среднее предпринимательство» Государственного Совета Российской Федерации, где Михаил Ведерников возглавляет подгруппу «Технологическое предпринимательство». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Поручение губернатор дал на совещании по вопросам развития технологического предпринимательства, которое было посвящено детальному анализу предложений для включения в «дорожную карту». Речь идёт о первоочередных задачах по четырем основным направлениям: финансовая поддержка, совершенствование нормативно-правового регулирования, инфраструктуры поддержки и механизмов развития техпредпринимательства.

Одна из мер совершенствования инфраструктуры поддержки технологического предпринимательства – создание в регионах центров компетенций, которые займутся выявлением инвестиционных ниш в промышленных кластерах и приоритетных отраслях промышленности. Также в их функционал будет входить создание единой интернет-площадки технологических идей и технологических продуктов для бизнеса, открытие цифровых центров прототипирования, муниципальной сети центров молодежного инновационного творчества с учетом территориальных особенностей регионов, организация работы Российского центра открытых инноваций «Инноскоп» и  ещё ряд направлений.

Врио ректора Псковского государственного университета Наталья Ильина внесла свои предложения, основываясь на опыте работы проектного офиса ПсковГУ, который также действует как аналитический центр для сбора и анализа предложений и инициатив, направленных на развитие техпредпринимательства.

Генеральный директор ООО «Полипласт» Андрей Константинов предложил наиболее полно использовать инновационные наработки технологических компаний для отраслей дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства.

Участники совещания также обсудили влияние первоочередных мер в «дорожной карте» на положения, прописанные в указе президента РФ, и  показатели национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Наука», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Время продажи алкоголя увеличивается в Псковской области
23 октября 2019
Время продажи алкоголя увеличивается в Псковской области
ФОТОФАКТ: Дорожную разметку нанесли на дамбе в Пскове
23 октября 2019
ФОТОФАКТ: Дорожную разметку нанесли на дамбе в Пскове
350 жителей Псковской области отправили заявки на конкурс «Лидеры России - 2020»
23 октября 2019
350 жителей Псковской области отправили заявки на конкурс «Лидеры России - 2020»
В Псковской области приступили к организации единой системы питания в школьных столовых
22 октября 2019
В Псковской области приступили к организации единой системы питания в школьных столовых
Около 200 бойцов примут участие в региональном чемпионате по кудо в Пскове
22 октября 2019
Около 200 бойцов примут участие в региональном чемпионате по кудо в Пскове
Сотрудничество в сфере культуры и экономики обсудили власти Псковской области с генконсулом Франции в Санкт-Петербурге
22 октября 2019
Сотрудничество в сфере культуры и экономики обсудили власти Псковской области с генконсулом Франции в Санкт-Петербурге
Все о сборе мусора в Псковской области: ПАИ-live с Сергеем Пайстом
22 октября 2019
Все о сборе мусора в Псковской области: ПАИ-live с Сергеем Пайстом
Команда проекта «Модная революция» выдвинута на «Народное признание»
22 октября 2019
Команда проекта «Модная революция» выдвинута на «Народное признание»

Идет загрузка...