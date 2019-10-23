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Общество

Парикмахер из Порхова стал чемпионом России и завоевал «серебро» на конкурсе в Париже

Фото со страницы Мухаммада Шодмона в соцсети "ВКонтакте"

Парикмахер из Порхова Мухаммад Шодмон стал чемпионом России на конкурсе профмастерства и завоевал «серебро» на соревнованиях в Париже. Об этом сообщает ГТРК «Псков».

XXV Чемпионат России по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, моделированию, дизайну ногтей и педикюру прошел 22 октября в Московском кремле. Порховский парикмахер стал лучшим в номинации «Барбер стилист. Мужские стрижки».

Фото со страницы Мухаммада Шодмона в соцсети "ВКонтакте"

15-16 сентября сборная команда России по парикмахерскому искусству и эстетике приняла участие в чемпионате мира в Париже, который собрал более 1,5 тысяч мастеров со всего мира. Там Мухаммад Шодмон завоевал «серебро» за классическую мужскую стрижку. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Мухаммад Шодмон написал, что его конкуренты из Италии, Франции и Испании, бесспорно, были сильнее. «Но я теперь знаю своих соперников, их работу. Я уверен, что могу обойти их», - заявил он.

Фото со страницы Мухаммада Шодмона в соцсети "ВКонтакте"

Мухаммад Шодмон является чемпионом Псковской области, входит в состав сборной России. Он живёт и работает в Порхове, к нему регулярно приезжают стричься из Москвы и Петербурга.  

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