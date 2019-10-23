Новое сезонное меню представило кафе «Вкус и Цвет» в Пскове

17:09, 23 октября 2019, ПАИ

В Пскове в кафе «Вкус и Цвет» представило новое сезонное меню. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в кафе.

В частности, посетители кафе смогут попробовать три новых салата: салат из маринованных боровиков с печеным картофелем и свежими овощами, пряный салат из буженины с печеными овощами и имбирной заправкой. Также в меню появился печеный козий сыр на тостах с салатом из свежих овощей

Городское кафе «Вкус и Цвет» расположено по адресу: Псков, Октябрьский проспект, дом 20. Телефон +7-(811)-266-35-39.