Посетители стенда Псковской области на выставке «Россия» узнали об особенностях железнодорожной логистики региона

19:23, 03 июля 2024, ПАИ

Псковская область присоединилась к экспозиции «Развитие логистики в регионах России», которая проходит в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ сегодня, 3 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Специалист ОАО «РЖД», работая на стенде Псковской области, представлял посетителям особенности грузовых перевозок и возможности транспортно-логистического блока региона.

Внимание было оказано приграничному положению Псковской области. Она граничит с четырьмя областями – с Новгородской, Ленинградской, Смоленской, Тверской, а также соседствует сразу с тремя странами – с Латвией, Эстонией и Белоруссией. Благодаря этому регион имеет большой объём транзитного грузопотока. На сегодняшний день развиваются партнёрские отношения ОАО «РЖД» и Белорусской железной дорогой (БЧ) как в пассажирских, так и в грузовых перевозках. В частности, в начале июня вновь было запущено движение пригородных поездов по маршрутам Великие Луки – Алеща (Республика Беларусь) и Новосокольники – Алеща. Поезд курсирует один раз в неделю по средам по упрощённой процедуре приграничного контроля.

На выставке «Развитие логистики в регионах России» в павильоне № 75 специалисты работали почти на 90 выставочных стендах, где были представлены возможности железнодорожной логистики для каждого региона России.

Напомним, выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально мероприятие должно было идти до середины апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на летний период.

О том, как регион представлен на мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.