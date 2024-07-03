Несколько ФАПов в Куньинском районе капитально отремонтируют в ближайшее время

18:47, 03 июля 2024, ПАИ

Специалисты отремонтируют фельдшерско-акушерские пункты в деревнях Пухново и Встеселово Куньинского района. Об этом ПАИ сообщается в группе «Псковская областная клиническая больница» в соцсети «ВКонтакте».

«В ФАПах проведены подготовительные работы, привезены материалы. В Пухновском ФАПе поверхность одной из печей очищена от старой штукатурки, после установки направляющих профилей произведена обшивка гипсокартоном. В ФАПе деревни Встеселово произведён демонтаж проводки, старых полов», – отметили в больнице.

Кроме того, капитальный ремонт ожидает ещё третий ФАП в Куньинском районе – в деревне Груздово.