Несколько ФАПов в Куньинском районе капитально отремонтируют в ближайшее время
Специалисты отремонтируют фельдшерско-акушерские пункты в деревнях Пухново и Встеселово Куньинского района. Об этом ПАИ сообщается в группе «Псковская областная клиническая больница» в соцсети «ВКонтакте».
«В ФАПах проведены подготовительные работы, привезены материалы. В Пухновском ФАПе поверхность одной из печей очищена от старой штукатурки, после установки направляющих профилей произведена обшивка гипсокартоном. В ФАПе деревни Встеселово произведён демонтаж проводки, старых полов», – отметили в больнице.
Кроме того, капитальный ремонт ожидает ещё третий ФАП в Куньинском районе – в деревне Груздово.
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