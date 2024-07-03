Борис Елкин поздравил сотрудников Госавтоинспекции с профессиональным праздником

19:35, 03 июля 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил сотрудников Госавтоинспекции с профессиональным праздником. Слова поздравления он опубликовал в своём телеграм-канале.

«Ваша ответственность и профессиональный подход к делу заслуживают глубокого уважения. Благодарю за конструктивное взаимодействие и стремление сделать наши дороги безопасными, а водителей и пешеходов – более дисциплинированными. Желаю вам спокойной службы и благополучия вашим семьям. И чтобы на дорогах было как можно меньше нарушителей! С праздником!» – сказал Борис Елкин.

Напомним, ежегодно 3 июля в России отмечается профессиональный праздник сотрудников Госавтоинспекции – День ГИБДД МВД Российской Федерации, или День ГАИ России, установленный приказом министра внутренних дел РФ № 502 «Об объявлении Дня Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации» от 3 июля 2009 года.