850 заражённых опасным заболеванием цветов уничтожат в Псковской области

15:48, 03 июля 2024, ПАИ

850 заражённых голландских цветов, следовавших из Латвии в Московскую область, уничтожат в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля специалист ведомства обнаружил в партии эустом живые пупарии, похожие на опасный карантинный объект. Экспертиза установила, что цветы заражены табачной белокрылкой (Bemisia tabaci genn).

В связи с этим 850 эустом будут уничтожены.

Всего с начала этого года выявили 18 случаев заражения 10 855 срезов импортных цветов при ввозе их через Псковскую область.