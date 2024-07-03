Палаточный лагерь хотят организовать для гостей фестиваля «Наше море» в Гдовском районе

17:28, 03 июля 2024, ПАИ

Палаточный лагерь хотят организовать для гостей фестиваля «Наше море», который пройдёт на берегу Чудского озера в Гдовском районе с 2 по 4 августа, сообщил профконсультант Театрально-концертной дирекции Псковской области по творческим вопросам Дмитрий Волхонов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 3 июля.

«Мы хотим в этом году всё-таки сделать палаточный лагерь. Официальный палаточный лагерь, не такой, как был на [фестивале. – ПАИ] «Циклоне», хаотичный какой-то. Возможно, мы будем даже брать деньги за место в палаточном лагере. Чтобы была чёткая возможно сходить в туалет не в куст, чтобы это было какой-то свет, охрана, чтобы всё было чисто, чтобы не было никаких костров. Для них определённое отведено место», – пояснил Дмитрий Волхонов.

Организация лагеря – очень сложная задача, подчеркнула директор центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова. «Это вопросы организации повышенной безопасности. <...> Мы надеемся, что [палаточный лагерь. – ПАИ] будет. Мы этот вопрос прорабатываем», – отметила гостья радиоэфира.

В этом году гостей фестиваля снова ждёт богатая музыкальная программа: ведутся переговоры с группами «Кирпичи», «Запрещенные барабанщики» и «Биртман», ожидается, что один из коллективов выступит в первый день фестиваля вместе с псковским «Капитаном Смоллеттом».

«Суббота будет такая лёгкая, красивые девушки будут играть современную музыку, мужчины – что-то современное, танцевальное. А воскресенье будет максимально жаркое, танцевальное, потому что к нам присоединятся наши друзья-диджеи», – сообщил Дмитрий Волхонов.

Напомним, в 2023 году мероприятия фестиваля «Наше море» посетило около 15 тысяч гостей. На берегу были размещены интерактивные площадки, детская, спортивная и ярмарочная зоны. На противоположной стороне фестивальной площадки был установлен экран для кинопоказа псковских и лучших отечественных мультфильмов под открытым небом.

О том, как проходил фестиваль в прошлом году, можно посмотреть в наших фоторепортажах здесь и здесь.