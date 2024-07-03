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На праздник Ивана Купалы в пушкиногорское Бугрово приглашают жителей и гостей Псковской области

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает псковичей и гостей региона отпраздновать праздник Ивана Купалы в пушкиногорском Бугрово. Большой фольклорный праздник «Купаленка – ночь маленька» назначен уже на предстоящую субботу, 6 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе Пушкинского заповедника.

​На праздник Ивана Купалы в пушкиногорское Бугрово приглашают жителей и гостей Псковской области. Фото: Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское»

Программа нынешнего года станет неожиданностью даже для тех, кто ежегодно приходит или приезжает в музей-заповедник на игрища, придуманные нашими предками во славу летного солнцестояния, рассказали в пресс-службе «Михайловского» со ссылкой на сотрудника службы массовых музейных мероприятий Пушкинского заповедника, одного из авторов михайловского купальского сценария – 2024 Ирину Егорову.

Во-первых, наравне с фрагментами из произведений Александра Пушкина на бугровском празднике впервые прозвучит ещё и проза Алексея Толстого – его русские сказки из числа тех, что иногда ещё называют купальскими или даже русалочьими: «Русалка», «Водяной», «Соломенный жених», «Звериный царь» и другие.

Во-вторых, впервые праздник решено было организовать не на одной площадке, как это бывало ранее, а сразу на двух – в типологической крестьянской усадьбе XIX века – музее «Пушкинская деревня» и в Музее-мельнице в деревне Бугрово. Ещё один, третий момент: несколько поменялась сама стилистика гуляний, которую в нынешнем году приблизили к ярмарочной, отметили организаторы.

«Купаленку…» в Пушкинском заповеднике 6 июня начнут в 19:00 с работы интерактивных площадок: это плетение купальских венков, вязание веников, изготовление куклы-купальницы, купальские гадания, сказочная площадка, детская площадка, конкурсы, фотозоны, катание на телеге. Далее в программе театрализованное представление с русалками, играми и хороводами, купальские складчины и под самый конец праздника купальский костёр, который разведут посередине реки Луговки. Рассчитаны гулянья примерно на три с половиной часа.

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