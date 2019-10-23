«Псков-747» завоевал «золото» на турнире в Великом Новгороде

20:36, 23 октября 2019, ПАИ

Детская футбольная команда «Псков-747» 2007 года рождения завоевала «золото» на турнире «Осенний кубок Электрона», который проходил в Великом Новгороде. Об этом сообщается в группе «ФК Псков-747» в социальной сети «ВКонтакте».

В соревнованиях приняли участие семь команд. Подопечные Германа Кравченко сыграли шесть матчей, из которых в пяти одержали победу и еще в одном сыграли вничью. Это позволило псковичам занять первое место.

Кроме того, игрок команды «Псков-747» Егор Дубасов признан лучшим полузащитником турнира, а его одноклубник Давид Шаинидзе стал лучшим игроком.

Также пятое место на этих состязаниях заняла команда «Псков-747» 2008 года рождения.