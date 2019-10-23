0
20:36
«Псков-747» завоевал «золото» на турнире в Великом Новгороде
20:47
Около 200 бойцов примут участие в региональном чемпионате по кудо в Пскове
17:54
Псковский гребец поборется за «Народное признание» в номинации «Рекорд»
11:35
Определены победители Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
18:02
Тренер из Пустошки претендует на премию «Народное признание - 2019»
21:17
Футбольный фестиваль прошел для 100 воспитанников интернатных учреждений Псковской области
13:50
Два года назад Михаил Ведерников был назначен руководителем Псковской области
Еще новости
Спорт

«Псков-747» завоевал «золото» на турнире в Великом Новгороде

Фото из группы «ФК Псков-747» в социальной сети «ВКонтакте».

Детская футбольная команда «Псков-747» 2007 года рождения завоевала «золото» на турнире «Осенний кубок Электрона», который проходил в Великом Новгороде. Об этом сообщается в группе «ФК Псков-747» в социальной сети «ВКонтакте».

В соревнованиях приняли участие семь команд. Подопечные Германа Кравченко сыграли шесть матчей, из которых в пяти одержали победу и еще в одном сыграли вничью. Это позволило псковичам занять первое место.

Кроме того, игрок команды «Псков-747» Егор Дубасов признан лучшим полузащитником турнира, а его одноклубник Давид Шаинидзе стал лучшим игроком.

Также пятое место на этих состязаниях заняла команда «Псков-747» 2008 года рождения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Псков-747» завоевал «золото» на турнире в Великом Новгороде
23 октября 2019
«Псков-747» завоевал «золото» на турнире в Великом Новгороде
Около 200 бойцов примут участие в региональном чемпионате по кудо в Пскове
22 октября 2019
Около 200 бойцов примут участие в региональном чемпионате по кудо в Пскове
Псковский гребец поборется за «Народное признание» в номинации «Рекорд»
21 октября 2019
Псковский гребец поборется за «Народное признание» в номинации «Рекорд»
Определены победители Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
21 октября 2019
Определены победители Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
Тренер из Пустошки претендует на премию «Народное признание - 2019»
18 октября 2019
Тренер из Пустошки претендует на премию «Народное признание - 2019»
Футбольный фестиваль прошел для 100 воспитанников интернатных учреждений Псковской области
15 октября 2019
Футбольный фестиваль прошел для 100 воспитанников интернатных учреждений Псковской области
Учитель физкультуры из Струг Красных стала кандидатом на «Народное признание»
11 октября 2019
Учитель физкультуры из Струг Красных стала кандидатом на «Народное признание»
Мастер-класс по воркауту пройдет в Великих Луках 12 октября
11 октября 2019
Мастер-класс по воркауту пройдет в Великих Луках 12 октября

Идет загрузка...