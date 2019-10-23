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Общество

Более 190 тысяч человек привились от гриппа в Псковской области

По состоянию на 18 октября в Псковской области за счет федерального бюджета привито против гриппа 190 тысяч 808 человек. Из них – 149 тысяч 493 взрослых (65,34% привитых от плана иммунизации взрослых) и 41 тысяча 315 детей (76,51% привитых от плана иммунизации детей). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

За прошлую неделю с 14 по 20 октября в Псковской области зарегистрированы 3 тысячи 308 случаев заболевания ОРВИ, в Пскове – 1 тысяча 677. Заболеваемость по области ниже недельного эпидемического порога на 18,7%, в Пскове – ниже на 22,9%.

За неделю госпитализирован 71 человек.

По результатам лабораторного мониторинга активность циркуляции респираторных вирусов находится на низком уровне, отметили специалисты. За неделю обследованы 16 больных с признаками ОРВИ: у двоих диагностирован парагрипп (1,3), у четверых – аденовирусы, у одного –Mycoplasma pneumoniae. 

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