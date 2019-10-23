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Общество

114 килограммов некачественного хлеба и кондитерских изделий изъяты в Псковской области

С января по сентябрь в Псковской области специалисты регионального управления Роспотребнадзора изъяли из оборота 34 партии в количестве 114 килограммов некачественных хлебобулочных и кондитерских изделий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, специалисты исследовали 366 проб хлебобулочных и кондитерских изделий, из них 160 – по физико-химическим показателям (2,7% проб не соответствуют требованиям), а также 198 проб – по микробиологическим показателям (1,5% проб не соответствуют норме).

Наличие ГМО, радиоактивных веществ, солей тяжелых металлов, микотоксинов в пробах мукомольно-крупяных, хлебобулочных и кондитерских изделиях не обнаружено.

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