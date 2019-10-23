Систему сопровождаемого проживания людей с особенностями здоровья будут развивать в Псковской области

22:35, 23 октября 2019, ПАИ

В Псковской области будут развивать систему сопровождаемого проживания людей с особенностями здоровья. В частности, для этого региональные власти расширят сеть квартир для обеспечения условий сопровождаемого проживания таких граждан. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время посещения отделения Псковской региональной общественной благотворительной организации «Общество родителей детей-инвалидов с аутизмом «Я и Ты», которое находится на улице Технической в Пскове.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, вместе с Михаилом Ведерниковым отделение посетили директор «Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения» Андрей Царев и председатель общества «Я и Ты» Дмитрий Захарченко.

По словам руководителя отделения сопровождаемого проживания Елены Виноградовой, в отделении в двух пятикомнатных квартирах живут 10 человек. Размещаются они по одному или по два в комнате, но вместе с ними в квартирах круглосуточно находятся соцработники, которые помогают постояльцам в бытовых вопросах. Самому молодому человеку, который проживает в данном отделении, 23 года, самому старшему — 40 лет.

«Один из подопечных может полностью делать все самостоятельно, и ему необходима минимальная помощь, другому требуется больше внимания. Главный принцип: если человек может делать что-то сам, он будет это делать. А тот объем помощи, который необходим, мы предоставляем», - отметила Елена Виноградова и добавила, что с подопечными работает социальный педагог, который выделяет те области, в которых можно провести обучение, и те, в которых уже необходим уход.

Все жильцы учебных квартир разделяют обязанности по дому: кто-то готовит, кто-то убирается, кто-то гладит одежду, кто-то ходит в магазин. При этом для каждого постояльца разработана индивидуальная система, по которой он может выбирать необходимые продукты: список или карточки с картинками. Кроме того, каждый вечер проходит общее собрание, на котором обсуждаются планы на следующий день.

Подопечные отделения свободны в своих перемещениях: они могут пойти погулять или съездить к родителям. Ряд из жильцов ездит на автобусе до работы в интеграционные мастерские.

Глава региона пообщался с воспитанниками и посмотрел комнаты, в которых они живут. Михаил Ведерников поинтересовался потребностью в дополнительных квартирах. Елена Виноградова заметила, что сейчас в режиме ожидания 6 человек с ментальными нарушениями. В ближайшей перспективе их число может возрасти до 15–20.

«Практика сопровождаемого проживания уникальна не только для Псковской области, но и в целом для страны. Очень многие регионы присылают своих представителей, чтобы познакомиться с нашим опытом, и перенять его. Надеюсь, что мы здесь пальму первенства будем сохранять, и с нашей стороны обязательно будем оказывать проекту всяческую поддержку: в следующем году предусмотрим приобретение еще одной-двух таких квартир», — сказал губернатор по итогам осмотра.

Проект «Сопровождаемое проживание в Пскове» реализуется с 2013 года и является логическим продолжением работы, направленной на включение в жизнь общества людей с тяжелой инвалидностью, наряду с центром лечебной педагогики и производственно-интеграционных мастерских. По итогам всероссийского конкурса проектов «Лучший социальный проект года — 2017», проект признан лучшим в номинации «Лучший социальный проект года в области социального обслуживания лиц, нуждающихся в социальном сопровождении» на общероссийском уровне.