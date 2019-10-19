Угарным газом отправился мужчина на пожаре в Острове
39-летний мужчина отравился угарным газом на пожаре в своей квартире в Острове. Произошло это 23 октября в микрорайоне Строитель, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 15:38. В трёхкомнатной квартире огонь уничтожил кресло. Пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнем при курении хозяина жилища.
Пострадавший отказался от госпитализации.
Пожарные эвакуировали из дома 5 человек, добавили в ведомстве.