Угарным газом отправился мужчина на пожаре в Острове

09:26, 24 октября 2019, ПАИ

39-летний мужчина отравился угарным газом на пожаре в своей квартире в Острове. Произошло это 23 октября в микрорайоне Строитель, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 15:38. В трёхкомнатной квартире огонь уничтожил кресло. Пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнем при курении хозяина жилища.

Пострадавший отказался от госпитализации.

Пожарные эвакуировали из дома 5 человек, добавили в ведомстве.