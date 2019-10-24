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Начался ПАИ-live с директором археологического центра (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

 24 октября гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стала директор археологического центра Псковской области Марина Кулакова.

Псковские археологи заканчивают летний археологический сезон. В этом году полевые работы исследователи вели в нескольких районах Псковской области. В ходе видеотрансляции из редакции ПАИ Марина Кулакова расскажет об итогах изучения псковских древностей, о первых крупных раскопках в Печорах, оценит перспективы археологических исследований в регионе и спрогнозирует, когда псковские археологи начнут работать под водой.

Вопросы Марине Кулаковой можно оставить на странице ПАИ-live

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