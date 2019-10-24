Начался ПАИ-live с директором археологического центра (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
24 октября гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стала директор археологического центра Псковской области Марина Кулакова.
Псковские археологи заканчивают летний археологический сезон. В этом году полевые работы исследователи вели в нескольких районах Псковской области. В ходе видеотрансляции из редакции ПАИ Марина Кулакова расскажет об итогах изучения псковских древностей, о первых крупных раскопках в Печорах, оценит перспективы археологических исследований в регионе и спрогнозирует, когда псковские археологи начнут работать под водой.
Вопросы Марине Кулаковой можно оставить на странице ПАИ-live.