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Общество

2,5 тысячи человек приняли участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства в Псковской области

2,5 тысячи человек приняли участие в региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которая прошла в Псковской области. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова

Более 250 работодателей представили около 4 000 вакансий на ярмарке трудоустройства. По предварительным данным, 400 соискателей получили предложения о работе.

На 25 площадках прошло свыше 50 мероприятий, включая профессиональные туры, тренинги и мастер-классы. Во всех муниципальных округах при кадровых центрах открылись клубы «Zа СВОих» для участников спецоперации и их семей. Ярмарка организована в рамках нацпроекта «Кадры» по поручению президента России.

Ведерников поздравил всех с причастных с Днём службы занятости населения, который прошёл 19 апреля.

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