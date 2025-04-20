2,5 тысячи человек приняли участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства в Псковской области
2,5 тысячи человек приняли участие в региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которая прошла в Псковской области. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Ведерников.
Более 250 работодателей представили около 4 000 вакансий на ярмарке трудоустройства. По предварительным данным, 400 соискателей получили предложения о работе.
На 25 площадках прошло свыше 50 мероприятий, включая профессиональные туры, тренинги и мастер-классы. Во всех муниципальных округах при кадровых центрах открылись клубы «Zа СВОих» для участников спецоперации и их семей. Ярмарка организована в рамках нацпроекта «Кадры» по поручению президента России.
Ведерников поздравил всех с причастных с Днём службы занятости населения, который прошёл 19 апреля.
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2,5 тысячи человек приняли участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства в Псковской области