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Общество

Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Пасхой

Губернатор Псковской области поздравил жителей региона с Пасхой. Поздравление глава региона разместил в личном телеграм-канале.

«Пасха – самый ожидаемый и радостный день для всех православных христиан. Это праздник победы жизни над смертью, символ торжества веры, добра и справедливости. В этот день мы стремимся собраться в кругу родных и близких нам людей, вспоминаем пасхальные традиции, которые в каждой семье сохраняются и передаются из поколения в поколение. «Христос Воскресе!» – эти слова сегодня звучат по всему миру – в храмах и монастырях, за праздничным столом и на передовой. В них вера в добро и надежда на светлое будущее. Этот праздник вдохновляет нас на добрые поступки. Уделите время своей семье. Порадуйте близких своим вниманием. Проявите заботу о тех, кто нуждается в поддержке. Пусть пасхальная радость каждый день согревает ваши сердца. Счастья вам, здоровья и всего самого доброго», – сказал глава региона.

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