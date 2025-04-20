Митрополит Матфей совершил пасхальное богослужение в Троицком соборе Пскова

14:19, 20 апреля 2025, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил торжественное пасхальное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова в ночь с 19 на 20 апреля, в праздник Светлого Христова Воскресения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.



Фото: Матвей Елисеев



Фото: Матвей Елисеев



Фото: Матвей Елисеев



Фото: Матвей Елисеев



Фото: Матвей Елисеев



Фото: Матвей Елисеев



Фото: Матвей Елисеев



Фото: Матвей Елисеев



Фото: Матвей Елисеев



Фото: Матвей Елисеев



Фото: Матвей Елисеев



Фото: Матвей Елисеев



Фото: Матвей Елисеев



Фото: Матвей Елисеев



Фото: Матвей Елисеев



Фото: Матвей Елисеев



Фото: Матвей Елисеев



Фото: Матвей Елисеев



Фото: Матвей Елисеев



Фото: Матвей Елисеев



Фото: Матвей Елисеев



Фото: Матвей Елисеев



Фото: Матвей Елисеев



Фото: Матвей Елисеев



Фото: Матвей Елисеев



Фото: Матвей Елисеев



Фото: Матвей Елисеев



Фото: Матвей Елисеев



Фото: Матвей Елисеев



Фото: Матвей Елисеев



Фото: Матвей Елисеев



Фото: Матвей Елисеев



Фото: Матвей Елисеев



Фото: Матвей Елисеев



Фото: Матвей Елисеев



Фото: Матвей Елисеев



Фото: Матвей Елисеев



Фото: Матвей Елисеев



Фото: Матвей Елисеев



Фото: Матвей Елисеев



Фото: Матвей Елисеев

















































































Митрополиту Матфею сослужили клирик кафедрального собора протоиерей Артемий Лутченко с соборным духовенством, насельники Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря игумен Августин (Заярный) и иеромонах Иоанн (Князев). Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор под управлением Марии Быковой.

На торжественном богослужении в пасхальную ночь в кафедральном соборе молились прихожане, православные псковичи и паломники.

После пения праздничных стихир митрополит Матфей зачитал огласительное слово на Святую Пасху святителя Иоанна Златоустого.

По отпусте литургии митрополит огласил пасхальное послание патриарха Московского и всея Руси Кирилла и обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом.

Напомним, что сегодня во всём мире верующие празднуют Пасху, которая является главным событием всего церковного года и смысловым центром православного календаря. Значение Пасхи в христианской традиции уникально, поэтому она не входит в число двенадцати великих (двунадесятых) праздников, а занимает особое, главенствующее положение. Праздник посвящён Воскресению Иисуса Христа – событию, которое является фундаментом христианской веры.