Звёздное небо над храмами запечатлели в Дедовичском районе

13:48, 20 апреля 2025, ПАИ

Звёздное небо над храмами в Дедовичском районе сфотографировал 19 апреля псковский астроном-любитель Пётр Митрофанов. Снимками он поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Пётр Митрофанов также поздравил жителей Псковской области с Пасхой.

Напомним, что сегодня во всём мире верующие празднуют Пасху, которая является главным событием всего церковного года и смысловым центром православного календаря.