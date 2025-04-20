Звёздное небо над храмами запечатлели в Дедовичском районе
Звёздное небо над храмами в Дедовичском районе сфотографировал 19 апреля псковский астроном-любитель Пётр Митрофанов. Снимками он поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Пётр Митрофанов также поздравил жителей Псковской области с Пасхой.
Напомним, что сегодня во всём мире верующие празднуют Пасху, которая является главным событием всего церковного года и смысловым центром православного календаря.
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