Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Звёздное небо над храмами запечатлели в Дедовичском районе

Звёздное небо над храмами в Дедовичском районе сфотографировал 19 апреля псковский астроном-любитель Пётр Митрофанов. Снимками он поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Пётр Митрофанов

Пётр Митрофанов также поздравил жителей Псковской области с Пасхой.

Фото: Пётр Митрофанов

Напомним, что сегодня во всём мире верующие празднуют Пасху, которая является главным событием всего церковного года и смысловым центром православного календаря.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 апреля 2025

Мастер-класс по росписи пасхального яйца прошёл в Себежском районе
20 апреля 2025

Митрополит Матфей совершил пасхальное богослужение в Троицком соборе Пскова
20 апреля 2025

Псковские росгвардейцы и полицейские обеспечили общественную безопасность во время празднования Пасхи
20 апреля 2025

Звёздное небо над храмами запечатлели в Дедовичском районе
20 апреля 2025

Как отмечают Пасху в Псковской области
20 апреля 2025

2,5 тысячи человек приняли участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства в Псковской области
20 апреля 2025

Несколько улиц частично перекрыты в Пскове в связи с проведением марафона
20 апреля 2025

Михаил Ведерников опубликовал новое видео в рубрике ​«Родина Знамени Победы»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...