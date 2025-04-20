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Общество

Псковские росгвардейцы и полицейские обеспечили общественную безопасность во время празднования Пасхи

Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области совместно с полицией обеспечили общественную безопасность при проведении пасхальных мероприятий, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

  • Псковские росгвардейцы и полицейские обеспечили общественную безопасность во время празднования Пасхи
    Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области
  • Псковские росгвардейцы и полицейские обеспечили общественную безопасность во время празднования Пасхи
    Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области
  • Псковские росгвардейцы и полицейские обеспечили общественную безопасность во время празднования Пасхи
    Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области
  • Псковские росгвардейцы и полицейские обеспечили общественную безопасность во время празднования Пасхи
    Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

В охране правопорядка и обеспечении безопасности граждан при проведении богослужений приняли участие сотрудники ОМОН «Кром» и вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области.

«Благодаря слаженной совместной работе росгвардейцев и сотрудников полиции общественный порядок и безопасность граждан при проведении религиозного праздника были обеспечены в полном объёме», – подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, что сегодня во всём мире верующие празднуют Пасху, которая является главным событием всего церковного года и смысловым центром православного календаря.

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