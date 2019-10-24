Когда псковские археологи спустятся под воду: ПАИ-live с Мариной Кулаковой
24 октября гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стал директор археологического центра Псковской области Марина Кулакова. Во время видеотрансляции из редакции Псковского агентства информации она рассказала подробности скандальной истории в Куньинском районе, где землю под строительство жилых домов выделили на археологическом памятнике, объяснила в каких случаях, обнаружив у себя в огороде старинный предмет, владельцу земли его лучше не трогать, подсчитала зарплату рабочих на раскопках и поделилась планами арехологов на подводные исследования на месте Ледового побоища в Гдовском районе.