Псковский координатор «Старость в радость»: Важно, когда люди тратят время и ресурсы на помощь пожилым

16:08, 24 октября 2019, ПАИ

«Это очень важно, когда люди тратят свое время и ресурсы, чтобы порадовать пожилых в глубинке», - заявила координатор фонда «Старость в радость» в Псковской области Виолетта Образцова на пресс-конференции 24 октября.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, она рассказала, что Фонд занимается оказанием комплексной помощи престарелым и инвалидам, которая заключается и в проведении досуговых мероприятий, и в найме персонала, и в приобретении лекарств и продуктов.

Виолетта Образцова подчеркнула, что необходимо развивать волонтёрское движение, поскольку есть большой спектр задач, который можно решить с помощью добровольцев.

Сейчас в Псковской области работают 20 волонтёров Фонда «Старость в радость» и, как отметила руководитель регионального отделения, стоит задача формировать добровольческие команды в муниципалитетах. Она подчеркнула, что, например, в Дедовичах очень активно работают волонтёры старшего возраста.

Виолетта Образцова добавила, что с Фондом сотрудничают благотворители, это и частные лица, и организации.

Представитель «серебряного волонтерства», заместитель председателя Союза пенсионеров Псковской области Светлана Мельничук отметила, что история волонтёрства в России началась в 80-е годы прошлого века, когда дети особенно нуждались в помощи. «Сейчас же треть населения – пенсионеры и главная задача - сделать жизнь пенсионеров активной», - сказала она и сообщила, что в регионе пожилые люди изучают языки, постигают основы компьютерной грамотности.