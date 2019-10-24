Псковские спецназовцы отметили профессиональных праздник

17:54, 24 октября 2019, ПАИ

24 октября в Пскове прошли торжественные мероприятия в честь 69-й годовщины образования частей и подразделений специального назначения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«В день рождения родной части мы не можем не вспомнить подвиг наших сослуживцев, которые погибли при выполнении воинского долга, сражались в Республике Афганистан, воевали в «горячих» точках Северного Кавказа и выполняли боевые задачи в новейшей истории», - обратился к собравшимся командир бригады Константин Бушуев.

Он поблагодарил военнослужащих за службу и отметил, что псковский спецназ «готов быть на страже и защищать интересы Родины».

Руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев зачитал приветственный адрес от губернатора Михаила Ведерникова и вручил благодарственные письма администрации региона.

От имени и. п. главы Пскова Елены Полонской и депутатского корпуса ветеранов, офицеров, прапорщиков, сержантов, солдат части и членов их семей поздравил заместитель главы города Владимир Воробьев. Он вручил командиру части приветственный адрес главы и подчеркнул, что подразделения специального назначения «по праву считают элитой Российских вооруженных сил».

«Псковская бригада специального назначения - одна из самых боеспособных частей Российской армии. Впитав славные, легендарные традиции отечественного спецназа, богатейший опыт многих поколений, воины-разведчики всегда проявляли себя с самой лучшей стороны. Вы там, где труднее всего. Спасибо», - отметил Владимир Воробьев и пожелал руководству и личному составу подразделения мира, здоровья, оптимизма и добра.

Военнослужащие подразделения специального назначения прошли по плацу торжественным маршем. Затем отряд разведки продемонстрировал тактический боевой эпизод.

«Высокий уровень профессионального мастерства воинов спецназа псковской бригады стал причиной ее выдвижения на соискание высшей общественной награды РФ - ордена Петра Великого», - добавили в пресс-службе муниципалитета.