Более 100 тысяч человек посетили эногастрономическую ярмарку «Виноград» в Пскове

15:37, 03 июля 2024, ПАИ

Более 100 тысяч человек посетили эногастрономическую ярмарку «Виноград», которая проходила в Пскове с 21 по 30 июня, сообщила директор центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 3 июля.

«Не стоит забывать, что эти цифры уточняются. Думаю, что ориентировочная цифра будет порядка 110 тысяч зрителей <...> Динамика есть очевидная. В прошлом году по таким же примерно подсчётам мы зафиксировали 105 тысяч. Моё объективное мнение, что туристов в этом году было в разы больше», – отметила гостья радиоэфира.

Есть несколько способов подсчёта посетителей: при помощи рамок, камер видеонаблюдения, с учётом размера площадки и на глаз, уточнил профконсультант ТКД по творческим вопросам Дмитрий Волхонов.

Со всеми новостями с мероприятия можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.