ФОТОФАКТ: Три автомобиля столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове

20:01, 24 октября 2019, ПАИ

Три автомобиля столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове вечером 24 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

При движении в сторону площади Ленина автомобиль Audi въехал в Toyota, которая столкнулась с Daewoo Nexia. Все три автомобиля получили технические повреждения.

На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники городского ГИБДД. По предварительной информации, пострадавших в результате аварии нет.