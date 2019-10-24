ФОТОФАКТ: Три автомобиля столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове
Три автомобиля столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове вечером 24 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.
При движении в сторону площади Ленина автомобиль Audi въехал в Toyota, которая столкнулась с Daewoo Nexia. Все три автомобиля получили технические повреждения.
На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники городского ГИБДД. По предварительной информации, пострадавших в результате аварии нет.