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Общество

Супружескую пару осудили за кражу ворот весом 350 кг в Пустошкинском районе

42-летнего жителя Пустошкинского района и его 38-летнюю супругу осудили за совместную кражу металлических ворот, сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.

7 августа они оба вошли в здание организации, откуда вместе вытащили две металлические створы ворот общим весом 350 кг. Отмечается, что инициатором кражи выступила супруга.

Опочецкий районный суд признал семейную пару виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 2 статьи 158 УК РФ. Мужчина получил лишение свободы условно (с испытательным сроком 1 год), а его супруга – 120 часов обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил, добавили в ведомстве.

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