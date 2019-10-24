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Общество

Фотовыставка Олега Константинова откроется в Пскове 25 октября

Фотовыставка «Губернский автодесант: от Партизанского края до Соколихи!» главного редактора газеты «КурьерЪ» Олега Константинова откроется в Пскове 25 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского Дома офицеров.

«У него, вероятно, особенный объектив, собранный в авторской мастерской какого-то новоявленного цейса, ведь что бы он ни снял - всё отмечено неподражаемым, константиновским почерком», – рассказали в пресс-службе.

Фото Олега Константинова

Открытие фотовыставки состоится в 17:00 в псковском Доме офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5).

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