Фотовыставка Олега Константинова откроется в Пскове 25 октября
Фотовыставка «Губернский автодесант: от Партизанского края до Соколихи!» главного редактора газеты «КурьерЪ» Олега Константинова откроется в Пскове 25 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского Дома офицеров.
«У него, вероятно, особенный объектив, собранный в авторской мастерской какого-то новоявленного цейса, ведь что бы он ни снял - всё отмечено неподражаемым, константиновским почерком», – рассказали в пресс-службе.
Открытие фотовыставки состоится в 17:00 в псковском Доме офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5).