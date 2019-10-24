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Общество

Проект «Поверь в себя» для находящихся в конфликте с законом несовершеннолетних пройдет в Псковской области

Проект «Поверь в себя» в формате профильной смены для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, пройдет в Островском районе с 28 октября по 2 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Отмечается, что проект предполагает применение инновационных технологий сопровождения подростков, комплексного межсекторного и межведомственного подхода и направлен на создание условий для социальной адаптации и реабилитации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.

Программа проведения профильной смены «Поверь в себя» разрабатывается совместно со специалистами Центр детского отдыха и оздоровления Псковской области, ПсковГУ, активистами молодежных и общественных объединений.

Для участия в проекте на 10 октября уже подобрали 60 детей из Пскова, Великих Лук, Псковского, Опочецкого, Невельского, Печорского и Островского районов. Общий охват составит 80 детей до 15 лет.

По итогам психологической диагностики и индивидуального собеседования из 39 молодых людей-волонтеров, подавших заявки, отобраны 20 кандидатов на участие в профильной в качестве вожатых-наставников. Мероприятие пройдет на базе АНО СОЦ «Юность» в деревне Смоленка Островского района.

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