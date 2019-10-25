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Общество

Российские вина собираются особым образом выделять в меню ресторанов

Российские вина собираются особым образом выделять в меню ресторанов. Такую инициативу поддержали сразу два федеральных ведомства — Минсельхоз и Роспотребнадзор, сообщает газета «Известия».

Поручение проработать вопрос ранее дал вице-премьер Алексей Гордеев. Отечественные производители, среди которых «Новый свет» и «Массандра», инициативу поддержали. В Минсельхозе считают, что в винных картах отечественные напитки должны идти первыми, а уже потом — импортные.

В Роспотребнадзоре отметили, что рестораны могут сами выбирать, как выделять национальные вина. Как пояснила замминистра сельского хозяйства Оксана Лут, прорабатывается «разумный вариант» реализации инициативы — наименее затратный для точек общепита. Участники рынка уверены, что нововведения не создадут рисков для заведений. Однако нужны и другие способы продвижения отечественных вин. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов отметил потребителю нужно показать отечественное вино, которое может конкурировать с импортным.

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