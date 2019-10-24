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Тела девушки и молодого человека найдены под железнодорожным мостом в Великих Луках

24 октября около 19:00 под железнодорожным мостом на берегу реки Ловать в Великих Луках случайные прохожие нашли трупы молодого человека и девушки. Об этом Псковскому агентству информации сообщил руководитель Следственного отдела по городу Великие Луки СУ СК РФ по Псковской области Станислав Кожевников.

«На вид обоим не более 20 лет, одеты были по сезону. Видимых признаков насильственной смерти нет. Их личности сейчас устанавливаются, назначены судебно-медицинские экспертизы, но насколько мне известно, вскрытия ещё не было», - уточнил Станислав Кожевников.

Он также добавил, что до того момента, как тела были найдены, они пролежали под мостом не более суток.

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