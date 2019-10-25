Александр Котов об уходе с поста руководителя реготделения «ЕР»: Я остаюсь в команде

10:44, 25 октября 2019, ПАИ

Александр Котов, председатель Псковского областного Собрания депутатов, покидающий пост руководителя регионального политсовета партии «Единая Россия», прокомментировал свой уход.

«В должности секретаря регионального отделения партии я работаю уже более 8 лет – достаточно длительный срок. Перемены необходимы», - заявил он.

По словам Александра Котова, два года назад партия взяла курс на кадровое обновление, а потому смена секретаря была «закономерна и объективна», сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении «Единой России».

«Я продолжу работать в партии, остаюсь в команде и буду помогать по мере сил и возможности новому секретарю», - сказал он.

24 октября решением президиума генсовета «ЕР» на должность исполняющего обязанности секретаря регионального отделения партии в Псковской области согласован депутат Госдумы Александр Козловский.

Александр котов подчеркнул, что данный вопрос обсуждался с секретарем генсовета партии Андреем Турчаком и губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

«Региональное отделение партии работоспособно, по-прежнему пользуется поддержкой большинства, и самое главное - обладает потенциалом для укрепления позиций. Надо сказать, что нам есть над чем серьезно поработать, имея в виду результаты прошедшей избирательной кампании», - добавил председатель Псковского областного Собрания депутатов.

Он подчеркнул, что избрание секретаря реготделения «ЕР» пройдет на партийной конференции, предваряющей съезд «Единой России».

«Уверен, что делегаты конференции изберут Александра Николаевича Козловского секретарем регионального отделения «Единой России». Человек он неравнодушный, командный, инициативный, работает в регионе, пользуется авторитетом и уважением. Хочу пожелать ему в полной мере проявить свои лучшие качества на пользу регионального отделения партии», - сказал Александр Котов.