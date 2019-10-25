0
10:44
Александр Котов об уходе с поста руководителя реготделения «ЕР»: Я остаюсь в команде
20:45
Александр Котов уходит с поста секретаря регионального отделения партии «Единая Россия»
16:02
Победители акции «Губернаторский дневник» из Пскова поедут в Москву на шоу Алексея Немова
10:19
Депутат от КПРФ решил уйти из Псковской городской Думы
13:49
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров посетил Псковпассажиравтотранс (ФОТОРЕПОРТАЖ)
20:28
Денис Иванов: Фракция «Единая Россия» консолидировано проголосует за Елену Полонскую на выборах главы Пскова
20:13
Конференция «ЕР» по определению кандидата на пост главы Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Политика

Александр Котов об уходе с поста руководителя реготделения «ЕР»: Я остаюсь в команде

Александр Котов, председатель Псковского областного Собрания депутатов, покидающий пост руководителя регионального политсовета партии «Единая Россия», прокомментировал свой уход.

«В должности секретаря регионального отделения партии я работаю уже более 8 лет – достаточно длительный срок. Перемены необходимы», - заявил он.

По словам Александра Котова, два года назад партия взяла курс на кадровое обновление, а потому смена секретаря была «закономерна и объективна», сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении «Единой России».

«Я продолжу работать в партии, остаюсь в команде и буду помогать по мере сил и возможности новому секретарю», - сказал он.

24 октября решением президиума генсовета «ЕР» на должность исполняющего обязанности секретаря регионального отделения партии в Псковской области согласован депутат Госдумы Александр Козловский.

Александр котов подчеркнул, что данный вопрос обсуждался с секретарем генсовета партии Андреем Турчаком и губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

«Региональное отделение партии работоспособно, по-прежнему пользуется поддержкой большинства, и самое главное - обладает потенциалом для укрепления позиций. Надо сказать, что нам есть над чем серьезно поработать, имея в виду результаты прошедшей избирательной кампании», - добавил председатель Псковского областного Собрания депутатов.

Он подчеркнул, что избрание секретаря реготделения «ЕР» пройдет на партийной конференции, предваряющей съезд «Единой России».

«Уверен, что делегаты конференции изберут Александра Николаевича Козловского секретарем регионального отделения «Единой России». Человек он неравнодушный, командный, инициативный, работает в регионе, пользуется авторитетом и уважением. Хочу пожелать ему в полной мере проявить свои лучшие качества на пользу регионального отделения партии», - сказал Александр Котов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Котов об уходе с поста руководителя реготделения «ЕР»: Я остаюсь в команде
25 октября 2019
Александр Котов об уходе с поста руководителя реготделения «ЕР»: Я остаюсь в команде
Александр Котов уходит с поста секретаря регионального отделения партии «Единая Россия»
24 октября 2019
Александр Котов уходит с поста секретаря регионального отделения партии «Единая Россия»
Победители акции «Губернаторский дневник» из Пскова поедут в Москву на шоу Алексея Немова
24 октября 2019
Победители акции «Губернаторский дневник» из Пскова поедут в Москву на шоу Алексея Немова
Депутат от КПРФ решил уйти из Псковской городской Думы
23 октября 2019
Депутат от КПРФ решил уйти из Псковской городской Думы
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров посетил Псковпассажиравтотранс (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18 октября 2019
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров посетил Псковпассажиравтотранс (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Денис Иванов: Фракция «Единая Россия» консолидировано проголосует за Елену Полонскую на выборах главы Пскова
17 октября 2019
Денис Иванов: Фракция «Единая Россия» консолидировано проголосует за Елену Полонскую на выборах главы Пскова
Конференция «ЕР» по определению кандидата на пост главы Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17 октября 2019
Конференция «ЕР» по определению кандидата на пост главы Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Единороссы определились с кандидатурой на пост главы Пскова
17 октября 2019
Единороссы определились с кандидатурой на пост главы Пскова

Идет загрузка...